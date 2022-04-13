Giresunlu çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde lastik yakıp nöbet tuttu - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çiftçiler, başta ceviz olmak üzere meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için bahçelerinde saman ve araç lastikleri yaktı.

Meteoroloji, bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üreticileri zirai don riskine karşı uyardı.

Bunun üzerine 1350 rakımlı Şebinkarahisar ilçesindeki üreticiler, başta ceviz olmak üzere meyve ağaçlarının zarar görmemesi için akşam saatlerinden itibaren bahçelerinde tedbir almaya başladı.

Gece boyunca nöbeti tutan çiftçiler, saman ve eski otomobil lastiklerini yakarak bahçelerindeki ürünleri korumaya çalıştı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, geçmişte bölgede yaşanan zirai don olayları nedeniyle üreticilerin ciddi kayıplar yaşadığını söyledi.

Son günlerde yörede etkili olan kar yağışı nedeniyle bahçelerin zirai don riskiyle karşı kaşıya kaldığını belirten Arslan, "Şu anda Avutmuş Mahallesi başta olmak üzere düşük rakımlı bölgelerde sıkıntı var. Yüksek rakımlı bölgelerde ise ağaçlarımız daha uyanmadı. Bu bölgelerde sorun olmasını beklemiyoruz. Don riski olan zamanlarda bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretim sezonuna kayıpsız girmek istiyoruz." dedi.

Arslan, Şebinkarahisar Belediyesi ile yaptıkları iş birliğiyle çiftçilere bahçelerinde yakmak için 5 ton saman dağıttıklarını, bu desteği sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Avutmuş Mahallesi Muhtarı Hakan Gürsoy da zirai don nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için yoğun mücadele verdiklerini ifade etti.

Gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Gürsoy, "Devletimiz zaten gereken desteği veriyor. Biz bu üretim noktasında bireysel olarak da mücadelemizi verip ürünlerimizi ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Çetin Eraslan da Meteorolojinin don riski uyarısı yapmasının ardından yaktığı saman ve araç lastiğiyle oluşan duman sayesinde bahçesini korumaya çalıştığını kaydetti.