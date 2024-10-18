Girişimci Kadınlara Silikon Vadisi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimci Kadınlara Silikon Vadisi Desteği

Girişimci Kadınlara Silikon Vadisi Desteği

TÜRKONFED ve İş Bankası, girişimci kadınlarla Silikon Vadisi'nde iş bağlantıları kurdu.

18.10.2024 14:18
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Girişimci kadınları desteklemek amacıyla "Girişimde Kadın Gücü" projesini yürüten Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İş Bankası'ndan oluşan heyet, projenin bir önceki döneminde Silikon Vadisi ziyareti kazanan üç girişimci kadınla ABD'de temasta bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED yürütücülüğünde Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı entegre olmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında, dünyanın teknoloji ve inovasyon merkezi olarak görülen Silikon Vadisi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Heyette TÜRKONFED ve İş Bankası ekiplerinin yanı sıra Girişimde Kadın Gücü projesinin bir önceki döneminde Silikon Vadisi ziyareti kazanan Nilus Mühendislik, Sezen Teknoloji ve Dunolia Olive Oil'in kurucusu üç girişimci kadın, global iş bağlantıları kurmalarına imkan verecek görüşmelere katıldı.

Program kapsamında aralarında Google Kampüsü'nün de bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri, San Francisco Ticaret Odası, Stanford Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi gibi kurum ve kuruluşlara ziyarette bulunuldu.

Heyet, programda, Kadın Sahipli İşletmeler Derneği (NAWBO) tarafından düzenlenen panele katıldı.

Panelde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ile İş Bankası Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Nazlı Coşkun, konuşmacı olarak yer aldı.

Ziyarette, TÜRKONFED ve İş Bankası tarafından bir ağ etkinliği de düzenlendi. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri?Bluedot ?ve? Kodif katıldı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Yasemin Açık ve Nazlı Coşkun'un yanı sıra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz ve?Silicon Foundry Kurucusu Neal Hansch?de bir konuşma yaptı.

"Türkiye'de sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etme sürecine destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Açık, TÜRKONFED olarak, sorumlu işletme bilincini yaygınlaştırarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağladıklarını, böylece Türkiye'de sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etme sürecine destek olduklarını belirtti.

Silikon Vadisi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin de bu vizyonun bir parçası olduğuna değinen Açık, şunları kaydetti:

"Girişimciler, profesyoneller ve akademisyenlerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, teknoloji ve inovasyon ekosistemimize katkı sağlamayı hedefledik. Ayrıca bu tür ziyaretlerin ülkemizdeki girişimci kadın sayısının artmasına ve onların güçlenmesine önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü farklı ülkelerdeki kadınların karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini öğrenmek, yerel projelerimize büyük bir ivme kazandırıyor. Bundan sonra da hep birlikte girişimcilik ekosistemimizi daha da ileriye taşıyacak ve inovasyon yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Coşkun ise TÜRKONFED işbirliğiyle 2021 yılında hayata geçirdikleri Girişimde Kadın Gücü projesiyle, kadınların ekonomiye katılımını artırmayı ve bu yolda önlerine çıkan engelleri birlikte aşmayı amaçladıklarını vurguladı.

5 binden fazla girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşarak onları teknik kapasite gelişimini artıran eğitim programlarına dahil ettiklerini belirten Coşkun, "50 girişimci kadına mentörlük desteği sağladığımız projemizin ilk fazını başarıyla tamamlayan 3 girişimci kadınla, Silikon Vadisi'ni ziyaret ederek teknoloji ve inovasyon alanında ufuk açıcı görüşmeler yaptık. 3 girişimcimizin global iş bağlantıları kurmalarına imkan verecek toplantılar da gerçekleştirdik. 100. yılını coşkuyla kutlayan bankamızın, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda katkıları devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Silikon Vadisi, İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimci Kadınlara Silikon Vadisi Desteği - Son Dakika

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