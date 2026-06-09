Girişimcilik Ekosistemi Güçleniyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, büyük bir değişim içinde olan dünyada ekonomik rekabetin, bilgi, teknoloji ve inovasyon üzerinden şekillendiğini, ülkelerin ve şehirlerin başarısının da yeni fikir üretebilen ve bu fikirleri ticarileştirebilen girişimcilik ekosistemine sahip olmalarıyla ölçüldüğünü söyledi. Baran, "Girişimciler, risk alan, çözüm üreten, değişimi yöneten ve geleceği şekillendiren insanlar. Ancak iyi bir fikrin başarıya dönüşebilmesi girişimcinin doğru yatırımcıyla buluşmasına bağlı" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ve yatırım ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Yatırımcı-Girişimci Buluşması", Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. Programın açılışında konuşan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Baran, Ankara'nın katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine ulaşmasında girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin kritik rol oynadığını anlattı. Büyük bir değişim içinde olan dünyada ekonomik rekabetin, bilgi, teknoloji ve inovasyon üzerinden şekillendiğini belirten Baran, ülkelerin ve şehirlerin başarısının da yeni fikir üretebilen ve bu fikirleri ticarileştirebilen girişimcilik ekosistemine sahip olmalarıyla ölçüldüğünü söyledi. Baran, "Girişimciler, risk alan, çözüm üreten, değişimi yöneten ve geleceği şekillendiren insanlar. Ancak iyi bir fikrin başarıya dönüşebilmesi girişimcinin doğru yatırımcıyla buluşmasına bağlı" dedi. Girişimci ile yatırımcıyı buluşturma açısından Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen programın çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Baran, Ankara'nın katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine ulaşmasında girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin kritik rol oynadığını söyledi.

Ankara'nın son yıllarda üretim, ihracat ve teknoloji alanlarında önemli bir gelişim gösterdiğini ve Başkent'in kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğun dile getiren Baran, bu başarının katma değerli üretim ile savunma sanayiinden kaynaklandığını ifade etti. Baran, savunma sanayiinin yanı sıra yenilenebilir enerji, makine ve metal sanayii alanlarında da Ankara'nın güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, yatırımcılar ve girişimcilerin kentin ekonomik gelişimindeki önemine işaret etti. Baran, "Savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine, yazılımdan yapay zeka uygulamalarına, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüm alanlarına kadar pek çok sektörde Ankara'dan doğan girişimlerin ulusal ve uluslararası başarılarına tanıklık ediyoruz. Bu başarıların devamı için girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da konuşmasında, Ankara Kalkınma Ajansı olarak Başkent'in zenginliklerini ve ekosistemini nasıl harekete geçirecekleri konusunu gündemlerinde tuttuklarını anlatarak, bu kapsamda yatırımcıları girişimcilerle buluşturacak ortam hazırladıklarını söyledi.

Ankara'nın 21 üniversitesi, organize sanayi bölgeleri, teknokentleri, araştırma merkezleri ve girişimcilik altyapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kalkan, girişimcilik ekosisteminin gelişiminde yatırımcıların da en az girişimciler kadar önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Kalkan, "Sürekli girişimcilere ve start-up'lara odaklanmak yerine yatırımcıyı da bu işin içerisine nasıl çekebiliriz, bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yatırımcıyı girişimciyle, start-up'larla buluşturacak ortamları hazırlıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program kapsamında "Girişimcilik Ekosistemindeki Zorluklar ve Fırsatlar" ve "Ankara Yatırımcılık Ekosisteminin Değerlendirilmesi" başlıklı paneller ile yatırımcılar ve girişimcilerin bir araya geldiği "Yatırımcı-Girişimci Buluşması Simülasyonu" gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Girişimci İş Kadınları Derneği - ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Diker, ATO Disiplin Kurulu Üyesi Belgin Sağdıç, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak da yer aldı. - ANKARA