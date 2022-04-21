GittiGidiyor Express'in dağıtım ağı büyüyor - Son Dakika

GittiGidiyor, kullanıcılarının artan taleplerini hızla karşılamak amacıyla Netlog Lojistik/NetKargo iş birliği ile ocak ayında hayata geçirdiği GittiGidiyor Express hizmetine 5 yeni şehir ekledi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de hizmete başlayan hızlı teslimat sisteminden artık Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir* ve Tekirdağ'daki kullanıcılar da yararlanabilecek.

GittiGidiyor Express, kullanıcılar için ertesi gün teslimat garantisi sunmanın yanı sıra satıcılar için de uygun fiyatlı kargo imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı, büyümesini sürdüren online alışverişle birlikte, tüketicilerin artan hızlı teslimat beklentisi, satıcıların ise kargo seçeneklerini çeşitlendirme ihtiyacından yola çıkarak GittiGidiyor Express'i hizmete açtıklarını belirtti.

"Müşteri memnuniyetini her zaman önceliği olarak gören bir platform olarak, hizmet kalitemizi daha yukarı çıkaran uygulamalar geliştiriyoruz." diyen Anlatıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Titiz çalışmalar sonucu hayata geçirdiğimiz hızlı ve güvenilir teslimat sistemimiz GittiGidiyor Express, hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Sene başında toplam beş şehirde başlayan hizmetimize, beş yeni şehri daha ekledik. Önümüzdeki dönemde on şehri daha GittiGidiyor Express ağına dahil etmeyi hedefliyoruz. Kullanıcılarımızı hızlı ve güvenli teslimat hizmetiyle buluşturmanın yanı sıra iş ortaklarımızın işlerini büyütmesine ve istihdama da önemli katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

GittiGidiyor Express, hafta içi verilen siparişlerde ertesi gün; pazar ya da bayram günlerinde verilen siparişlerde ise takip eden ikinci iş gününde teslimat sağlıyor.