GittiGidiyor, GPTW-Diversity özel ödülünü 4. kez kazandı

GittiGidiyor, Great Place To Work Enstitüsü tarafından verilen iki özel ödülle başarılarını taçlandırdı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, arka arkaya kazandığı ödüllerle kurum kültürü oluşturmadaki başarısını perçinlemeye devam ediyor. Bu yıl nisan ayında Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde ikinci sırada yer alan şirket, şimdi de yine GPTW tarafından verilen iki özel ödülün sahibi oldu.

Çeşitlilik ve dahil etme politikasıyla "Diversity Ödülü"nü üst üste 4'üncü kez kazanmayı başaran GittiGidiyor, son 7 yılda 6 kez bu ödüle layık görüldü.

Kurumların çalışanlarına sağladıkları kaynaklar ile eğitim ve gelişime verdikleri desteğin değerlendirildiği "Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü"nü ise üst üste 2'nci kez kazandı.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, GittiGidiyor'da eşitlikçi ve güvene dayalı bir kurum kültürüne sahip olduklarını ifade ederek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık şirket kültürümüzün yapı taşları arasında yer alıyor. Her adımımızda çalışan mutluluğunu gözeten ve insanı odağına alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Irk, dil, din, kültür, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığına kesinlikle izin vermiyoruz. Great Place To Work Enstitüsü'nün son 4 yıldır GittiGidiyor'u Diversity Ödülüne layık görmesi, bizim için son derece mutluluk verici.

İstikrarlı bir şekilde son 7 yılda 6'ncı kez bu ödülü kazanmamız, çalışan deneyimi uygulamalarımızla da öncü bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Başarımızın kaynağı olan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyor, onlara teşekkür ediyorum. Özgür bir çalışma ortamı için yaratıcı ve ilham veren öncü uygulamalar geliştirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Great Place To Work tarafından "Diversity Ödülü"yle 4 kez, "Yaşam Boyu Öğrenme Ödülü"yle de 2 kez üst üste ödüllendirilmelerinden dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirten GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel, "Çalışanlarımız için değer yaratabildiğimiz sürece başarıya ulaşabileceğimize inanıyor, tüm çalışmalarımızı insan odaklı bir felsefeyle yürütüyoruz. Çeşitlilik ve yaşam boyu öğrenme alanlarındaki ödüllerimiz, örnek alınacak uygulamaları hayata geçirmemiz için bize güç veriyor. Farklılıklarımızın bizleri zenginleştirdiğinin bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Özel ödüllerin yanı sıra Great Place to Work Enstitüsü'nün belirlediği "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi 2022"nin 250-499 Çalışan Kategorisi'nde ikinci sırada yer alan GittiGidiyor, her sene çalışanların oylarıyla belirlenen listede son 8 yıldır en üst sıralarda yer almayı başarıyor.