GM Çin'de 5 milyar dolar kayıp bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

GM Çin'de 5 milyar dolar kayıp bekliyor

General Motors, Çin'deki operasyonlarını yeniden yapılandırırken 5 milyar dolara yakın kayıp yaşayacak.

04.12.2024 19:18
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ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), Çin'deki operasyonlarını yeniden yapılandırırken 5 milyar doları aşkın kayıp yaşayacağını bildirdi.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, GM'nin SAIC Motor ile Çin'deki ortak girişiminin yeniden yapılandırma adımlarının etkisini değerlendirme sürecinde olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, 2024'ün son çeyreğinde, şirketin Çin'deki ortak girişimdeki öz sermaye payının kalıcı olmayan bir değer azalışı kaydedeceğinin ve bunun 2,6–2,9 milyar dolar aralığında olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu girişimin yeniden yapılandırma planı kapsamında fabrika kapanışları ve portföy düzenlemelerinden kaynaklanan yaklaşık 2,7 milyar dolar ek zararın da oluşmasının beklendiği ifade edildi.

GM bu yılın ilk 9 ayında Çin operasyonları için toplam 347 milyon dolarlık zarar bildirmişti.

ABD'li otomobil üreticisinin Çin'deki pazar payı, 2015'teki yaklaşık yüzde 15 seviyesinden geçen yıl yüzde 8,6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, General Motors, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GM Çin'de 5 milyar dolar kayıp bekliyor - Son Dakika

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