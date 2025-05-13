GMKA'dan BAYMOB'a Verimlilik Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GMKA'dan BAYMOB'a Verimlilik Desteği

GMKA\'dan BAYMOB\'a Verimlilik Desteği

BAYMOB, GMKA'nın desteğiyle yalın üretimle verimlilik ve kurumsal kültürde dönüşüm sağladı.

13.05.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), "Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında Güney Marmara Bölgesi'nde yürütülen projelerle, verimlilik odaklı ve sürdürülebilir başarılı uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Baykan Mobilya (BAYMOB), GMKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak gerçekleştirdiği "Yalın Üretim Sistemi Kullanılarak Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi" isimli projesi ile köklü bir dönüşüme imza attı. Firma, yalın üretim, dijitalleşme ve organizasyonel yapıdaki değişikliklerle verimlilik ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı.

"Bu destek sadece verimliliği değil, kurumsal kültürü de ileriye taşıyan bir adım oldu"

Almış oldukları desteğin firmada ciddi bir dönüşüme vesile olduğunu aktaran BAYMOB firma yöneticisi Emre Baykan, "Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde üretim ve depo alanlarımızda ciddi bir düzen sağladık. Gereksiz malzemeleri ayıkladık, ekipman erişimini hızlandırdık. Aynı zamanda üretimdeki israfları tespit edip ortadan kaldırarak hem zaman hem maliyet açısından kazanç sağladık. Kritik ekipmanlarda performans artışı elde ettik. En önemlisi ise çalışanlarımızın sürece aktif şekilde katılması oldu. Eğitimler ve saha uygulamalarıyla 57 personelimizi sürece dahil ettik. Bu katılım, ekip içinde sahiplenmeyi ve motivasyonu büyük ölçüde artırdı."

Yönetici kadrosunun da bu süreçten olumlu etkilendiğini dile getiren Baykan, "Görev tanımlarının netleşmesi ve dijital sistemlerle süreç takibinin kolaylaşması, karar alma hızımızı artırdı. Ayrıca üretim planlama ve maliyetlendirme gibi operasyonel süreçlerimizi dijital ortama taşıdık, böylece hem raporlama hem veri doğruluğunda ciddi gelişmeler sağladık. Kısacası, bu teknik destek süreci Baykan Mobilya'da sadece verimliliği değil, kurumsal kültürü de ileriye taşıyan bir adım oldu. Şimdi daha organize, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz."

"Çok verimli, planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yaptık."

Daha önceki yıllarda GMKA'dan aldıkları mali destekle de önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerinden bahseden Baykan, "Bu destek ile edindiğimiz makine ve ekipmanlarla ikinci bir üretim bandı kurduk. Bu yeni hat sayesinde üretim kapasitemiz arttı, iş süreçlerimiz hız kazandı. Aynı dönemde istihdam sayımızı da artırarak hem üretim gücümüzü hem de bölgedeki ekonomik katkımızı büyütme fırsatı yakalamıştık. Bugün ise aldığımız teknik destekle bu fiziksel kapasiteyi güçlü bir organizasyon yapısı, dijital sistemler ve yalın yönetim anlayışıyla tamamlayarak, çok daha verimli, planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yaptık" diye konuştu.

GMKA, bu yıl da "Yönetim Danışmanlığı", "Beşeri ve Sosyal Gelişim" ile "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" başlıkları altında üç farklı konuda Teknik Destek Programı ile bölgeye katkı sunmaya devam ediyor. Desteklerden faydalanmak isteyenler başvurularını www.gmka.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Marmara, Ekonomi, Finans, Yalın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GMKA'dan BAYMOB'a Verimlilik Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump’ı İstanbul’a davet ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:23:09. #7.11#
SON DAKİKA: GMKA'dan BAYMOB'a Verimlilik Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.