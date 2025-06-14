Gökalp Ailesinin Beko'daki Mirası

Beyaz eşya ve elektronik markası Beko'da 3 kuşaktır çalışan Gökalp ailesinin fertleri babalarının yolundan giderek, kariyerini sürdürüyor.

Bir çocuğun, babasının çalıştığı şirkete duyduğu saygı, bir torunun, dedesinin yıllar önce attığı adımları Avrupa'da takip etmesi, sadece kariyer hikayeleri değil, aynı zamanda köklerine bağlı bir yaşam tarzı ile kuşaklar arası sessiz ama güçlü bir mirası da ifade ediyor.

Gökalp ailesi de babadan oğula, oradan da toruna geçen Beko'daki çalışma yıllarına ilişkin hikayelerini Babalar Günü dolayısıyla AA muhabirine anlattı.

Gökalp ailesinin Beko ile kesişen yolu, Türkiye'nin dönüşen iş kültürüne, aile içi dayanışmaya ve kuşaktan kuşağa geçen değerlere ilişkin birçok unsuru anlatıyor.

İlk olarak, Samsun'da 1986'da Beko bayiliğini üstlenen Hüseyin Cahit Gökalp'i oğlu Murat Gökalp takip ederek, şirketin Bilişim Teknolojileri Özel Projeler Kıdemli Program Yöneticisi oldu. Ardından, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Doğa Gökalp de Beko Belçika Tedarik Zinciri Uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

Hüseyin Cahit Gökalp, yıllarını Koç Topluluğu'nda muhasebeci ve satış temsilcisi olarak geçirdikten sonra kendi girişimini kurarak Beko bayiliği açtı. Gökalp, o günden itibaren yalnızca iş hayatını değil, ailesinin geleceğini de şekillendiren bir karar aldı.

O yıllarda babasının sabahın ilk ışıklarıyla dükkanın kepengini açışına, her müşteriyle tek tek ilgilenişine, akşam eve dönerken taşıdığı yorgunluğa tanıklık ederek büyüyen oğul Murat Gökalp de üniversite yıllarında staj yapmak için Beko bünyesine katıldı.

Gökalp, mezun olduktan sonra iki iş teklifi arasında kalsa da babasının tavsiyesiyle kariyerine Beko'da adım attı.

Dede Hüseyin Cahit Gökalp ve baba Murat Gökalp'in Beko kariyerinin ardından, Murat Gökalp'in kızı Doğa Gökalp de bu hikayeye dahil oldu. Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra KU Leuven Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamak üzere Belçika'ya giden torun Gökalp, Beko Belçika'da profesyonel iş hayatına başladı.

Gökalp ailesinin Beko ile 40 yıla uzanan yolculuğu, bir işin yalnızca iş olmadığını, bazen bir aile bağına, bir hayale, bir ülkenin geleceğine dönüştüğünü gösteriyor. Aynı zamanda bu durum, babaların yalnızca yön değil, ilham da verdiğini, emeğin ve aidiyetin kuşaktan kuşağa aktarılabileceğini ortaya koyuyor.

"Her birimiz, kendi dönemimizin koşulları içinde ama aynı köklerle büyüdük"

Murat Gökalp, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Beko'nun kendileri için sadece bir iş yeri olmadığını belirterek, aynı zamanda yaşamlarının sessiz tanığı olduğunu vurguladı.

Üç kuşaktır aynı çatı altında bir hikayeyi sürdürmenin, kelimelere kolay dökülse de aslında çok derin bir anlam taşıdığını dile getiren Gökalp, "Çünkü bir iş yeri, zamanla yalnızca çalışılan bir yer olmaktan çıkıyor, hayatın içine işliyor. İnsan, iş arkadaşlarıyla yıllar içinde ailesinden bile fazla zaman geçiriyor. Başlangıçta mesafeli başlayan ilişkiler zamanla yumuşuyor, ortak sevinçler, ortak endişeler, ortak hayallerle örülen bir bağ kuruluyor. Tıpkı bir aile gibi." diye konuştu.

Gökalp, Beko'nun, ailesi için üç farklı kuşağın kendi zamanının değişimiyle yol aldığı yaşam çizgisi gibi olduğunu ifade ederek, "Babamdan bana, benden kızıma uzanan bu yolculukta sadece bir kurumda değil, aynı değer dünyasında buluşmuş olduk. Her birimiz, kendi dönemimizin koşulları içinde ama aynı köklerle büyüdük." ifadelerini kullandı.

Babasının çalışırken gösterdiği özeni, sadakati ve inancı gördüğünü aktaran Gökalp, kızının da kendisinde benzer izleri fark ettiğini kaydetti.

Kızının kararında bilinçli bir bağ olduğunu vurgulayan Gökalp, sadece kızının yetkinliğiyle değil, içinden geldiği hikayeyle de şekillenmiş bir seçim olduğunu belirtti.

Gökalp, baba-kız olmanın, güçlü bir bağ kurmak demek olduğuna dikkati çekerek, "Ama aynı çatı altında, farklı coğrafyalarda çalışmak bu ilişkiye bambaşka bir katman ekledi. Aramızda daha önce var olmayan profesyonel bir dil oluştu. Artık sadece hayatı değil, işi de konuşuyoruz. Beko'ya dair gelişmeleri, şirket kültürüne dair gözlemlerini dinliyor, kendi deneyimlerimle ona yol göstermeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Murat Gökalp, bir babanın evladına bırakabileceği en büyük mirasın, sadece maddi bir güvence değil, köklerini sağlam tutan, özgüveniyle yol alan bir yaşam olduğunu vurgulayarak, babasının verdiği en kıymetli hediyenin, koşullar ne olursa olsun "Sen varsın, dayanabilirsin, ilerleyebilirsin." inancını hissettirmek olduğunu ve kendisinin de bu hissi kızıyla paylaştığını aktardı.

Yolunun başlangıcında babasının kendisine verdiği ışığı, kızının hayatına da yakmakla onurlandığını anlatan Gökalp, en kalıcı mirasın, sevgiyi, güveni ve cesareti nesilden nesle taşıyabilmek olduğunun Babalar Günü'nde hatırlanması gerektiğini vurguladı.

"Aynı yapının içinde olması bana hem güven hem de tanıdıklık duygusu veriyor"

Doğa Gökalp de yurt dışında yaşamanın başlı başına zorlayıcı bir deneyim olduğuna dikkati çekerek, insanın, en çok da aileden uzak olmakla sınandığını söyledi.

Uzaklığın, sadece fiziksel bir mesafe olmadığını aktaran Doğa Gökalp, şöyle devam etti:

"Uzaklık, gündemlerin, duyguların, paylaşımların da farklılaşması… Ama aynı kurumda olmak, aramızdaki bağı yeniden örmemizi sağladı. Gündelik sohbetlerimize işin dili karıştı şimdi. Bazen bir ekip yapısını konuşuyoruz, bazen şirket içi gelişmeleri. Her zaman direkt bir iş bağlantımız olmasa da onun aynı yapının içinde olması bana hem güven hem de tanıdıklık duygusu veriyor."

Doğa Gökalp, çocukluğunda, babasının anlattıklarını hayranlıkla dinlediğini ifade ederek, "Şimdi, yıllar sonra aynı çatı altında ondan yeniden öğreniyor olmak, uzakları yakın eden bir mucize gibi geliyor bana. Bizi birbirimize daha da yaklaştıran bir tesadüf bu belki ama etkisi bambaşka: Hem ailevi hem profesyonel anlamda derinleşen bir bağ." şeklinde konuştu.