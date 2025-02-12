Gökdoğan Füzesi Tam İskana Vurdu

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi "Gökdoğan"ın, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından "Gökdoğan"ın atış testine ilişkin görüntü paylaşarak, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de paylaşımında, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çekti.

Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen, başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.