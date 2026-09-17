Golden Global Portföy'ün 3 fonu pay satımına kapatıldı - Son Dakika
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Golden Global Portföy'ün 3 fonu pay satımına kapatıldı

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Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği GOK, GLL ve GOP kodlu 3 fonun pay satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu KAP'a bildirdi. Fonlar ikinci bir duyuruya kadar TEFAS ve dağıtıcı kuruluşlar üzerinden pay satımına kapalı kalacak.

Golden Global Portföy Yönetimi AŞ, yönettiği 3 fonun pay satım (iade) işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, pay satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu fonların "Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (GOK)", "Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu (GLL)" ve "Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (GOP)" olduğu belirtildi.

Açıklamada, fonların hem Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden hem de kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen pay satım işlemlerine geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Söz konusu fonların ikinci bir duyuruya kadar pay satım işlemlerine kapalı kalacağı vurgulanan açıklamada, "Süreç, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bilgisi ve takibi dahilinde şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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