Goldman Sachs İttifaktan Ayrıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Goldman Sachs İttifaktan Ayrıldı

Goldman Sachs, Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'ndan ayrıldığı ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklandığını açıkladı.

07.12.2024 00:46
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ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın, bankaların kredi ve yatırım faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarıyla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı"ndan ayrıldığı bildirildi.

Goldman Sachs'ın, bankaların öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan "Net-Sıfır Bankacılık İttifakı" üyeleri arasında yer almadığı dikkati çekti.

"Net sıfır hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettik"

Bankadan konuyla ilgili, "Hedeflerimize ulaşmak ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için gerekli yetkinliklere sahibiz." açıklamasında bulunuldu.

Goldman Sachs'ın dünya genelinde düzenleyiciler tarafından uygulanan ve giderek yükselen sürdürülebilirlik standartları ile raporlama gerekliliklerine odaklanmış durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Son yıllarda firmanın net sıfır hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettik ve gelecek aylarda ek sektörlere genişlemek de dahil daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmanın ve kaydedilen ilerlemenin raporlanmasının bankanın öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.

"Net-Sıfır Bankacılık İttifakı", kredi, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetlerini 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden önde gelen küresel bankalardan oluşuyor.

Nisan 2021'de faaliyete geçen İttifakın, toplam varlıkları 74 trilyon dolar olan 44 ülkeden 145 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Goldman Sachs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goldman Sachs İttifaktan Ayrıldı - Son Dakika

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