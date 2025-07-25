Göncek Kavunu Organik Tarıma Kazandırılacak

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından, Emet ilçesi Göncek Köyü'nde yetiştirilen ve yörede ayrı bir yere ve lezzete sahip olan Göncek Kavununun organik tarım bünyesine kazandırılması amacıyla çiftçi toplantısı düzenlendi.

Göncek Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi ile Emet İlçe Müdürlüğü personeli katıldı. Toplantıda üreticilere organik tarım ve aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı, ardından kavun ekili arazilerde incelemelerde bulunuldu.

İncelemelerde, kavunların kışlık tür olduğu, hiçbir kimyasal gübre kullanılmadığı, çekirdeklerin yeniden tohum olarak değerlendirildiği ve kurak iklime tam uyum sağladığı bilgileri paylaşıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Emet'in doğasına ve tarımına değer katan bu adımın, organik üretim yolunda önemli bir gelişme olduğunu ifade ettiler. - KÜTAHYA