Google, Finlandiya'ya 13 milyar avroluk yatırımla YZ altyapısını güçlendirecek - Son Dakika
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Google, Finlandiya'ya 13 milyar avroluk yatırımla YZ altyapısını güçlendirecek

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Google, Finlandiya'da yapay zeka altyapısını güçlendirmek için 2027-2028'de en az 13 milyar avroluk yatırım yapacağını açıkladı. Bu, şirketin Avrupa'daki tek seferde en büyük yatırımı olacak ve veri merkezleri, temiz enerji projelerini kapsayacak.

Google, iki yıl içinde Finlandiya'daki yapay zeka (YZ) altyapısını güçlendirmek amacıyla en az 13 milyar avroluk yatırım yapacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD merkezli teknoloji devinin 2027 ve 2028 yıllarında hayata geçireceği bu projenin, Google'ın Avrupa'da tek seferde gerçekleştireceği en büyük yatırım olacağı belirtildi. Yatırım kapsamında veri merkezleri inşa edilecek, elektrik şebekeleri iyileştirilecek, temiz enerji ve batarya projeleri devreye alınacak. Bu altyapı adımları, Gemini, Google Arama, Haritalar ve YouTube gibi temel servislerin hızla büyüyen küresel talebini karşılayacak.

İstihdama ve ülke ekonomisine milyarlarca avroluk katkı

Google Küresel Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bikash Koley, projenin inşaat aşamasında ülke genelinde 37 binden fazla istihdamın destekleneceğini belirtti. Yatırımın, Finlandiya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) yıllık yaklaşık 3,6 milyar avro katkı sağlaması öngörülüyor. Tesisler tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise mühendislerden güvenlik ve operasyon personeline kadar binlerce kişiye kalıcı iş imkanı sunulacak.

Google, Hamina, Kajaani, Muhos ve Vaala bölgelerindeki yerel toplulukları, eğitimi ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 4 yıl için 31 milyon avroluk bütçe ayırdı. Bu kaynakla yerel kolejlerle ortaklıklar kurularak 4 bin 400'den fazla çalışana yapay zeka alanında yetkinlik kazandırılacak. Ayrıca, 100 Finlandiyalı öğrenciye veri merkezlerinde kariyer yapmaya yönelik özel eğitim fırsatları sunulacak.

Nükleer güç ve temiz enerji ortaklığı

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Finlandiya'nın enerji şebekesini desteklemek isteyen Google, Loviisa Nükleer Güç Santrali'nin işletme ömrünün uzatılması amacıyla 22 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Şirket, şebekeye yeni karasal rüzgar enerjisi kapasitesi eklemenin yanı sıra soğuk ve rüzgarsız dönemlerde enerji fiyatlarını dengelemek için 94 megavatlık yeni bir batarya sistemi kurmayı da taahhüt etti.

Serin iklimi yatırım çekiyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Google'ın dev yatırım kararını, "Ülkemizin güçlü yönlerinin açık bir kanıtı." şeklinde değerlendirdi.

Bu arada, Finlandiya, veri merkezlerinin soğutma ihtiyacını azaltan serin iklimi ve zengin düşük karbonlu elektrik kaynakları nedeniyle küresel teknoloji şirketleri için stratejik bir merkez konumunda bulunuyor. Microsoft ve TikTok'un sahibi ByteDance gibi diğer küresel şirketler de enerji maliyetlerini düşürmek ve iklim hedeflerine ulaşmak için yatırımlarında Finlandiya'yı tercih ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Google, Finlandiya'ya 13 milyar avroluk yatırımla YZ altyapısını güçlendirecek - Son Dakika

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