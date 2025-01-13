Göz Kapağı Düşüklüğü İçin Hızlı Çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

Göz Kapağı Düşüklüğü İçin Hızlı Çözüm

Oküloplastik cerrahisi ile göz kapağı düşüklüğü 40 dakikada tedavi ediliyor. Estetik ve konfor sunuyor.

13.01.2025 11:19
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, oküloplastik cerrahinin göz kapağı düşüklüğüne yönelik estetik ve fonksiyonel çözümler sunduğunu belirterek, 40 dakikada göz kapağı düşüklüğünden kurtulmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, göz kapaklarındaki estetik ve fonksiyonel sorunlar, yıllar içinde göz kapağı düşüklüğüne yol açabiliyor. Göz kapağındaki estetik ve fonksiyonel sorunlara çözüm sunan oküloplastik cerrahi müdahaleler, hem görme konforunu artırıyor hem de yüz estetiğini yeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, halk arasında "kapak estetiği" olarak bilinen bu özel cerrahi yöntemin, görme konforu ve estetik görünüm üzerindeki etkilerini anlattı.

Üst kapak cerrahilerinin genellikle lokal anesteziyle, daha kapsamlı dört kapak cerrahilerinin ise genel anestezi altında yapıldığını belirten Nacaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üst kapak cerrahisi yaklaşık 30-40 dakika sürüyor ve hastalar aynı gün taburcu ediliyor. Ameliyat sonrası 48 saat boyunca saat başı buz uygulaması öneriyoruz. Üçüncü günden itibaren hastalar günlük yaşamlarına dönebiliyor. Birinci hafta sonunda dikişlerini alıyor ve deniz, havuz gibi aktivitelere katılabiliyorlar. Alt kapak cerrahileri ise genellikle daha uzun sürmekte ve işlemler daha kapsamlı olmaktadır. Bu nedenle genel anestezi tercih ediyoruz. Alt kapaklardaki torbalanmalar ve cilt fazlalıklarında, içten dikişsiz ya da dıştan yöntemlerle cerrahiler yapabiliyoruz. Bazı hastalarda genetik yatkınlık, bazılarında ise sigara gibi çevresel faktörlere bağlı olarak bu sorunlar ortaya çıkabiliyor."

"Genellikle ağrısız bir süreç yaşanır"

Nacaroğlu, cerrahinin sonuçlarının uzun vadeli olduğunu anlatarak, bunun görme kaybına yol açmadığını, kapak düşüklüğü nedeniyle görme alanı daralan hastaların, estetik cerrahinin yanı sıra baş ağrısı gibi sorunlardan da kurtulabildiğini aktardı.

Ameliyat sonrası dönemin hastalar için oldukça konforlu geçtiğini vurgulayan Nacaroğlu, "Genellikle ağrısız bir süreç yaşanır. İlk birkaç gün hafif şişlik ve morluk görülebilir, ancak bir hafta içinde bu etkiler tamamen kaybolur ve hastalar günlük yaşamlarına dönebilirler. Oküloplastik cerrahi düşünen hastaların detaylı bir göz muayenesi yaptırması önemlidir. Bu cerrahiler, hastanın şikayetlerine uygun olarak kişiye özel planlanır. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha iyi bir görünüm ve yaşam kalitesi için uzman bir değerlendirme şarttır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Ameliyat, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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