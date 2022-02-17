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Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek? - Son Dakika

Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?

17.02.2022 11:26
Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?

ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileri geçen ayki para politika toplantısında yüksek enflasyona vurgu yaparak faizlerin yükseltilme zamanın geldiğine dikkat çekti. FED'in son toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu. FED'İn faiz artış kararı alması beraberinde doların değerinin artışını büyümenin yavaşlamasını getiriyor.

Fed, 25-26 Ocak'ta gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını dün yayınladı. FED yetkilileri, para politikasının belirlendiği toplantıda enflasyon ve istihdamda görülen güçlenmeyle birlikte faizlerin yükseltilme zamanının geldiğine dikkat çekti.

1980'LERİN EN BÜYÜK HIZDA YÜKSELEN ENFLASYON

İki gün süren toplantının tutanakları, FED'in 1980'lerden bu yana görülen en büyük hızda yükselen enflasyon ile mücadele etmeye hazırlandığını gösterdi. Ayrıca tutanaklar yetkililerin hâlâ enflasyonun yıl içerisinde düşmesini beklediklerine, ancak düşmemesi durumunda faizleri hızla yükseltmeye hazır olduklarına işaret etti.

Tutanaklara göre, çoğu üye 2015'teki döngüden daha hızlı bir faiz artış döngüsünün uygun olduğunu belirtirken varlık alımlarının azaltılması konusunda çoğu üyenin mart ayını işaret ettiği görüldü.

Tutanaklarda, "Çoğu katılımcı enflasyonun öngördükleri gibi düşmemesi halinde para politikasındaki gevşek duruşun şu anda öngördüklerinden daha çabuk kaldırılabileceğine dikkat çekti" denildi.

FED'İN FAİZ KARARI 16 MART'TA

ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 7,5'le son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması FED'in gerçekleştireceği faiz artışına ilişkin beklentileri öne çekmişti. Uzmanlar faiz artışının martta başlayacağını düşünürken kimi FED üyeleri 25 puan yerine 50 baz puanlık faiz artışlarının da uygun olabileceğini belirtmişti.

Piyasalar FED'in 2022 ve 2023 yılları içerisinde kaç faiz artışına gideceğini ve bu faiz artışlarının kaç puan olacağını yakından izleyecek. FED'in bir sonraki faiz toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde. Karar ise 16 Mart tarihinde itibari ile açıklanacak.

GÖZLER 15-16 MART'TA

Piyasalar FED'in 2022 ve 2023 yılları içerisinde kaç faiz artışına gideceğini ve bu faiz artışlarının kaç puan olacağını yakından izleyecek. FED'in bir sonraki faiz toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde. Karar ise 16 Mart tarihinde itibari ile açıklanacak.

OLASI SONUÇLAR

FED, faiz artırırsa doların piyasadaki bulunurluğu azalacağı için değeri Türk Lirası karşısında yükselecektir. Geçmişte FED'in faiz artırımından sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da çoğu zaman aynı yolu seçerek faiz oranını artırarak dengeyi sağlamaya çalışmıştı. O yüzden TCMB'nin bugünkü toplantısı da önemli.

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Son Dakika Ekonomi Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek? - Son Dakika Ekonomi


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