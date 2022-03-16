Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor - Son Dakika
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Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor

16.03.2022 08:18
Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor

Fed toplantısı ile açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Mart ayı içerisinde belirlenecek olan yılın ikinci Fed faiz kararı için beklentiler faiz artırımı olması yönünde. Karar, bugün 16 Mart saat 22.00'de açıklanacak.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.

Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

Bankanın bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Faiz artışının 25 baz puan olacağı düşünülüyor.

POWELL MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

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Son Dakika Ekonomi Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor - Son Dakika


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