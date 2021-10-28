Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından bugün ekonomistler ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

SABAH SAATLERİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

Dünya gazetesinin haberine göre, Kavcıoğlu, IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14,1 DÜZEYİNDE

Mevcut durumda TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,1 düzeyinde. Ancak daha sonra eylül ayında yayınlanan OVP'ye göre 2021 yılsonu TÜFE tahmini yüzde 16,2 olarak şekillendi.

TÜFE'NİN YILI YÜZDE 17,63 SEVİYESİNDE KAPATMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan enflasyon dinamiklerindeki bozulma çerçevesinde enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonların devamı dikkat çekiyor. TCMB'nin en son yayınladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre katılımcılar TÜFE'nin yılı yüzde 17,63 seviyesinde kapatmasını bekliyor.