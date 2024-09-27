GPH, San Juan Limanı'na 425 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

GPH, San Juan Limanı'na 425 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

GPH, San Juan Limanı\'na 425 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Global Ports Holding, San Juan Kruvaziyer Limanı'na 425 milyon dolarlık yatırım başlattı.

27.09.2024 12:21
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Global Ports Holding (GPH), portföyünde bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı'nda 425 milyon dolarlık yatırıma başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding'in iştiraki Global Ports Holding (GPH) dünyanın kruvaziyer pazarı olan Karayipler'de yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda portföyüne eklediği ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı'nda 425 milyon dolarlık yatırıma başlayan GPH, çalışmaları 2 yıl içinde tamamlayacak.

Yatırımın ilk aşamasında, Pan American I ve II İskelesi'nin rehabilitasyonu, iskele 4'te altyapı onarımları ve iskele 1 ile 4 arasındaki yaya yolunun yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

GPH, yerel odaklı büyüme stratejisinin bir parçası olarak San Juan Kruvaziyer Limanı'na Porto Rikolu Clarivette Diaz'ı Genel Müdür olarak atadı. Limancılık sektöründe 19 yıllık deneyime sahip olan Diaz, öncesinde Porto Riko'nun büyük tesislerinden, Porto Riko Terminalleri'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Diaz, Kasım 2024'te görevine başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Mali İşler Direktörü Jan Fomferra, San Juan Kruvaziyer Limanı'ndaki hizmet kalitesini daha üst seviyelere çıkarabilmek adına yatırımlara başladıklarını belirtti.

Fomferra, "Yeni genel müdürümüzle birlikte San Juan'ı dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı yapma hedefimize hızlıca ilerleyeceğiz. Bu liman aynı zamanda portföyümüzdeki en büyük üçüncü liman olma özelliğine sahip. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla ikonik San Juan kruvaziyer limanını tüm Porto Rikolular'ın yararına olacak şekilde, Karayipler kruvaziyer endüstrisinde üstün konumuna getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Porto Riko, San Juan, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GPH, San Juan Limanı'na 425 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor - Son Dakika

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