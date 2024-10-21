Gram Altın 3 Bin TL'yi Geçti

Ekonomi

Orta Doğu'daki gerilim ve ABD seçimlerinin etkisiyle gram altın 3 bin lirayı aştı.

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesi ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla 3 bin lirayı aştı. Güvenli liman görülmesi sebebiyle talep gören altın, haftaya rekor ile başladı. Gram altın iç piyasada ilk kez 3 bin TL'yi aştı. Ons altın da 2.730 dolar seviyesinde bulunuyor. - İSTANBUL