Gram Altın 6.768 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 6.768 Liradan İşlem Görüyor

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Gram altın haftaya alıcılı başladı ve 6.768 lira seviyesinden işlem görüyor. Jeopolitik belirsizlikler etkili.

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 768 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 736 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 768 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 83 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 121 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 394 dolarda seyrediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 30 seviyelerine gerilerken yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali güç kaybetti.

Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,68'te, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,5 seviyesinde seyrediyor. Hem Fed'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmeme öngörüsü hem de dolar endeksindeki düşüş altının onsunun güçlü kalmasını sağlıyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden somut bir gelişme çıkmaması piyasalarda risk iştahını törpülerken İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar jeopolitik belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, piyasaları en çok etkileyen faktörün jeopolitik belirsizlikler olduğunu belirterek, bu durumun risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesinin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6.768 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

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