Gram Altın 7,118 Lira

18.03.2026 09:57
Gram altın güne 7,118 liradan başladı, Fed'in faiz kararları yatırımcılarca takip ediliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 118 liradan işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 7 bin 107 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7 bin 118 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 440 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle güçlenen dolar altını baskılamaya devam ederken, altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'dan gelen haber akışının yanı sıra bugün Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Buna ek olarak faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin gelecekte politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
