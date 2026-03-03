Gram Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altın Fiyatları Düşüşte

03.03.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın güne 7.506 liradan başladı. Jeopolitik endişeler altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 506 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 7 bin 537 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 506 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda, "Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:02:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Gram Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.