Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

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Gram altın, güne 6,881 lira ile satıcılı başladı; ons altın da düşüşe devam ediyor.

Gram altın güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 902 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 237 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 754 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 4 bin 449 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 433 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması, enflasyon endişelerini körükleyerek küresel tahvil faizlerindeki yükselişi beraberinde getiriyor.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan doğrudan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleriyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, doların güçlenmesi ile yükselen faizlerin alternatif maliyeti artırmasıyla altının ons fiyatı üzerindeki baskı devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarına ilişkin bilgi sağlaması açısından gözler bugün ABD'den gelecek ekonomik aktivite göstergelerinde olacak. Analistler, ülkede ekonominin sıcaklığını koruduğuna dair emarelerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik sıkılaşma tahminlerini destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin karşılanacağı söyledi.

Kaynak: AA

Ons Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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