Gram Altın Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Gram Altın Haftaya Düşüşle Başladı

13.07.2026 09:40
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Gram altın, bugün 6.125,52 lira ile işlem görerek önceki kapanışın altında başladı.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 125,52 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 220,6 liradan tamamladı.

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 6 bin 125,52 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 132 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,42 düşüşle 4 bin 50,5 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik risklerden kaynaklı fiyatlamalar yeni haftada da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını bildirdi.

İran, ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını artırırken, söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

Hafta boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, çatışmaların seyri ve petrol fiyatları piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Altının onsu haftaya düşüşle başladı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması ve boğazdan geçen gemilere müdahalede bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 yükselişle 79,1 dolara çıkarken, yükselen petrol fiyatları küresel enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşlarını sürdüreceği beklentilerini güçlendirirken, tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesine, altın fiyatları üzerinde ise baskı oluşmasına neden oldu.

Söz konusu etkilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,59'a yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artarak 101,1 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 1,3 azalarak 4 bin 55 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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