Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altın Yükselişe Geçti

22.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın 6 bin 881 liradan işlem görüyor; artış, azalan enflasyonist baskılarla destekleniyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme enflasyonist baskıların azalmasını sağladı.

Ateşkes açıklaması ve azalan enflasyonist baskılarla altın değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 10:52:47. #7.12#
SON DAKİKA: Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.