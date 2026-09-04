Gram altın yükselişini sürdürüyor, 6 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın yükselişini sürdürüyor, 6 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor

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Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 6 bin 950 liradan işlem görüyor.

Gram altın güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 950 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 949 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.

Halihazırda fiyatlamalar, dünya genelinde devam eden enflasyon riskini barındırırken, merkez bankalarının bu ay alacağı politika kararlarına ilişkin şahin tahminler öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar zayıflasa da şahin öngörülerin varlığını koruması ve yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri altın fiyatlarını baskılıyor.

Enerji tarafında kasım vadeli Brent petrol, varil başına 95 dolar civarındaki seyrini koruyor. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler ve İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırı endişeleri arz güvenliğini gündemde tutuyor.

Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın yükselişini sürdürüyor, 6 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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