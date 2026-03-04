Gram Altın Yükselişte: 7.284 Lira - Son Dakika
Gram Altın Yükselişte: 7.284 Lira

04.03.2026 09:47
Gram altın, güne 7.284 liradan başladı. Jeopolitik riskler yatırımcıları etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 284 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7 bin 201,5 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 7 bin 284 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 460 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 138 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan kaynaklı jeopolitik riskler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bölgede enerji altyapısının zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinin durması petrol ve doğal gazda sert yükselişlere yol açarken bu durum enflasyon endişelerinin artmasına neden olarak faiz indirimi beklentilerini erteledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle tahvil faizlerinde görülen artış, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi değerli metal fiyatlarında dün sert düşüşlere neden olurken fiyatlarda bugün toparlanma görüldü.

Analistler, diğer taraftan jeopolitik risklerden dolayı altın ve gümüşün güvenli liman özelliğinin tekrar ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

