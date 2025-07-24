Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... - Son Dakika
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Ekonomi

Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

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Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
24.07.2025 09:04
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Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
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Yaz aylarında düğün sezonunun canlanmasıyla birlikte vatandaşların altına olan ilgisi devam ediyor. Ancak altın fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe sabahına sınırlı düşüşle başladı. İşte bugünün güncel altın fiyatları...

Düğün sezonunun etkisiyle altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın geçtiğimiz gün 4700 seviyelerini test ederek rekor kırmıştı. Peki bugün (24 Temmuz 2025) altın ne kadar oldu? İşte güncel tam,yarım,çeyrek,gram altın fiyatları...

Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı hareketlilik gösteriyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe sabahı saat 08:40 itibarıyla serbest piyasada gram altın 4.393,53 TL alış, 4.394,03 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 0,28 oranında bir düşüş yaşandı. 24 Temmuz 2025 Perşembe sabahı saat 09:04 itibarıyla altının ons fiyatı 3.377,07 dolar alış, 3.377,45 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük düşüş oranı yüzde 0,30 olarak kaydedildi.

22 ayar bileziğin gram fiyatı 4.003,40 TL'den alınırken, 4.035,67 TL'den satılıyor. Bu kalemde ise yüzde 0,05'lik hafif bir artış söz konusu.

Diğer altın türlerinde ise tablo şöyle:

Çeyrek altın 7.149 TL alış, 7.222 TL satış

Yarım altın 14.298 TL alış, 14.444 TL satış

Tam altın 28.435,86 TL alış, 28.996,61 TL satış (günlük artış %0,57)

Cumhuriyet altını 28.507 TL alış, 28.756 TL satış (günlük değişim -%0,28) fiyatlarından işlem görüyor.

Uzmanlar, yaz aylarında talep artışına rağmen küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve jeopolitik riskler, altının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Yarım Altın, Ekonomi, Finans, Piyasa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... - Son Dakika

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