GSO'dan sanayi fuarına çıkarma - Son Dakika
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GSO'dan sanayi fuarına çıkarma

02.06.2022 17:31
GSO'dan sanayi fuarına çıkarma

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep Savunma Sanayi ve Teknoloji Kümesi, Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı'na çıkarma yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep Savunma Sanayi ve Teknoloji Kümesi, Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı'na çıkarma yaptı.

Dünyada sanayinin her alanında faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı, otomasyon ve sensör teknolojileri, dijital platformlar, lojistik otomasyonu gibi pek çok farklı alanda güncel gelişmeleri takip etme ve bir araya gelme fırsatı sunulan fuarda Enterprise Europe Network iş birliğiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, dijital dönüşüm faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından görme fırsatı da yakaladı. Heyet ayrıca, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Bremen Ticaret Odası'nda, Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun'un katılımıyla düzenlenen, Türk-Alman Ekonomi ve İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Başkonsolos Özge Kaya burada yaptığı konuşmada ticari iş birliklerinin gelişmesi konusunda her türlü desteği vereceklerini belirterek yardıma hazır olduklarını kaydetti. Katılımcılara Gaziantep sanayisi ve ekonomik verileri hakkında sunum yapan GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi de, Türk Alman iş ticaret hacminin arttırılması için Bremen Ticaret Odası ile ortak iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti. Bremen Ticaret Odası Dış İlişkiler Genel Müdürü Volkmar Herr ise iki ülkenin işbirliğinin artması adına Gaziantep'e bir ziyaret programı yapma planları olduğunu söyledi. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıda ayrıca Uzuner Consulting Yetkilisi Bülent Uzuner de firmaların dijital dönüşümü konusunda yapması gereken çalışmaları anlattı. Bremen Kalkınma Ajansı'ndan Erol Tüfekci'nin Bremen ekonomisini anlattığı toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. UR-GE Gaziantep Savunma Sanayi ve Teknoloji Kümesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu tebliğ uyarınca Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülüyor. Firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO'nun gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. - GAZİANTEP

GSO'dan sanayi fuarına çıkarma
GSO'dan sanayi fuarına çıkarma
GSO'dan sanayi fuarına çıkarma

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Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Hannover, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO'dan sanayi fuarına çıkarma - Son Dakika


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