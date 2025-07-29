GTB\'den Gıda Sektörü İhracat Projesi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), kentin gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarının uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmaları ve ihracat kapasitelerini artırmaları amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve bu karara dayanılarak yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında hazırlanan "Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi", 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından onaylanarak resmen başladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üç yıl sürecek çalışmanın Gaziantep'in dış ticaret kapasitesini nitelikli biçimde artırmayı, firmalar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgeyi gıda sektöründe küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Projeye dahil olan firmaların ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gibi çeşitli desteklerden faydalanacağını anlatan Akıncı, "36 ay sürecek projemizle, katılımcı firmalarımıza yüzde 75 oranında kamu desteği sağlanacak" dedi.

GTB koordinasyonunda yürütülecek projeyle, firmaların ihracat yolculuklarında birlikte büyüme vizyonuyla hareket edeceğini aktaran Akıncı, "Üyelerimizin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarı elde etmeleri için onları sadece bugünün değil, geleceğin ticaret şartlarına da hazırlıyoruz. Proje aynı zamanda, dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan 'ikiz dönüşüm' yaklaşımıyla firmalarımızın dijital altyapılarını geliştirmelerini ve yeşil üretim uygulamalarına geçişlerini de teşvik edecek" şeklinde konuştu.

Projeye dahil olan firmaların her birinin ihracat potansiyeli, kurumsal kapasitesi ve hedef pazarlara yönelik stratejik beklentilerinin titizlikle ele alınacağını kaydeden Akıncı, "Bu analizler doğrultusunda firmalarımızın en fazla faydayı sağlayabileceği yol haritası oluşturulacak. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle birlikte firmalarımızın rekabet gücü artacak, uluslararası pazarlara erişimleri kolaylaşacak. Amacımız, firmalarımızı sadece ihracatçı yapmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve katma değerli ihracat yapan bir yapıya kavuşturmak" diye konuştu.

İlk etapta 30 firmanın proje dahilinde yer aldığını vurgulayan Akıncı, amaçlarının Gaziantep'in üretim gücünü ve girişimci ruhunu, bu projeyle uluslararası vitrine daha güçlü bir şekilde taşımak olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP