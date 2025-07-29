GTB'den Gıda Sektörü İhracat Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

GTB'den Gıda Sektörü İhracat Projesi

GTB\'den Gıda Sektörü İhracat Projesi
29.07.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası, gıda sektöründeki firmalar için yeni bir UR-GE projesi başlattı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), kentin gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarının uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmaları ve ihracat kapasitelerini artırmaları amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve bu karara dayanılarak yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında hazırlanan "Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi", 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından onaylanarak resmen başladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üç yıl sürecek çalışmanın Gaziantep'in dış ticaret kapasitesini nitelikli biçimde artırmayı, firmalar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgeyi gıda sektöründe küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Projeye dahil olan firmaların ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gibi çeşitli desteklerden faydalanacağını anlatan Akıncı, "36 ay sürecek projemizle, katılımcı firmalarımıza yüzde 75 oranında kamu desteği sağlanacak" dedi.

GTB koordinasyonunda yürütülecek projeyle, firmaların ihracat yolculuklarında birlikte büyüme vizyonuyla hareket edeceğini aktaran Akıncı, "Üyelerimizin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarı elde etmeleri için onları sadece bugünün değil, geleceğin ticaret şartlarına da hazırlıyoruz. Proje aynı zamanda, dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan 'ikiz dönüşüm' yaklaşımıyla firmalarımızın dijital altyapılarını geliştirmelerini ve yeşil üretim uygulamalarına geçişlerini de teşvik edecek" şeklinde konuştu.

Projeye dahil olan firmaların her birinin ihracat potansiyeli, kurumsal kapasitesi ve hedef pazarlara yönelik stratejik beklentilerinin titizlikle ele alınacağını kaydeden Akıncı, "Bu analizler doğrultusunda firmalarımızın en fazla faydayı sağlayabileceği yol haritası oluşturulacak. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle birlikte firmalarımızın rekabet gücü artacak, uluslararası pazarlara erişimleri kolaylaşacak. Amacımız, firmalarımızı sadece ihracatçı yapmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve katma değerli ihracat yapan bir yapıya kavuşturmak" diye konuştu.

İlk etapta 30 firmanın proje dahilinde yer aldığını vurgulayan Akıncı, amaçlarının Gaziantep'in üretim gücünü ve girişimci ruhunu, bu projeyle uluslararası vitrine daha güçlü bir şekilde taşımak olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTB'den Gıda Sektörü İhracat Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Tüm dünya onu konuşuyor Usain Bolt’un rekorunu 16 yaşında kırdı Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Tanker kazasında hayatını kaybetti Kahreden gerçeği abisi anlattı Tanker kazasında hayatını kaybetti! Kahreden gerçeği abisi anlattı
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış

14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:51
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
19:26
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı
Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
19:25
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
19:05
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
19:00
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
18:58
Bursa’da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
18:47
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 14:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: GTB'den Gıda Sektörü İhracat Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.