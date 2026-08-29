Güldüren'de Organik Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Güldüren'de Organik Aronya Hasadı Başladı

Güldüren\'de Organik Aronya Hasadı Başladı
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Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, Güldüren köyünde 7 dönüm alanda organik aronya hasadına başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, 7 dönümlük bahçesinde aronya hasadına başladı. Organik yöntemlerle yetiştirdiği aronyalardan bu yıl 1 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekleyen Arslan, hasat ettiği ürünleri kendi imkanlarıyla tüketicilere ulaştırıyor.

2023 yılında 7 dönümlük alana bin 400 aronya fidanı dikerek üretime başlayan Arslan, geçen yıl 600 kilogram ürün elde etti. Bu yıl ise verimin artmasıyla birlikte rekoltenin 1 tonun üzerine çıkmasını bekliyor.

Aronya üretiminin yanı sıra farklı tarımsal ürünler üzerinde de çalışmalar yaptığını belirten Arslan, bahçesindeki aronya ağaçlarının sayısının doğal çoğalma nedeniyle 20-25 bin civarına ulaştığını söyledi.

"Bu yıl kilosunu 400 TL'den satmayı umuyorum"

Aronya üretiminde ilaç kullanmadığını ve zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini ifade eden Arslan, "Aronya, özellikle yüksek antioksidan içeren ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. D ve B12 vitaminleri hariç tüm vitaminlerin bulunduğu aronya, 2023 yılında Güldüren köyünde 7 dönüm alana bin 400 fidan dikmemle üretime başladım. Fındık ağacı gibi çoğaldığı için şu an bahçemde 20-25 bin dolaylarında aronya ağacı var" dedi.

Geçen yıl aronya ürününün kilogramını 300 TL'den sattığını belirten Arslan, bu yıl ise kilogram fiyatının 400 TL olmasını beklediğini dile getirdi.

Arslan, "Geçen yıl 600 kilogram ürün elde etmiştim, bu yıl bir tondan fazla ürün bekliyorum. Aronya meyvesini genelde şeker, kolesterol ve kanser hastalarına satış yaptığım için ürünlerimde ilaç kullanmıyorum. Zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ediyorum" diye konuştu.

"Hedefim aronya bahçesini büyütmek"

Devlet desteğinden yararlanarak üretim alanını genişletmek istediğini ifade eden Arslan, farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarının da bulunduğunu belirterek, "Devlet desteğiyle aronya bahçemi daha da genişletmek istiyorum. Ayrıca salep ve safran gibi değişik ürünler yetiştirmeye yönelik çalışmalarım da var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güldüren'de Organik Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika

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