Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4.2 Milyar TL Değerinde Kaçak Eşya ve Uyuşturucuya El Koydu - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4.2 Milyar TL Değerinde Kaçak Eşya ve Uyuşturucuya El Koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4.2 Milyar TL Değerinde Kaçak Eşya ve Uyuşturucuya El Koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bu ay içerisinde 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ederek, ülke ekonomisine zarar veren ve haksız rekabet ortamı yaratan diğer kaçak eşyaların da takibini sürdürecek.

28.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu ay 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, risk analizi çalışmaları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar yapıldı ve kamu zararının önüne geçildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen operasyonlarda şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddenin yanı sıra ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi eşyaların kaçakçılığıyla mücadeleye devam edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 4.2 Milyar TL Değerinde Kaçak Eşya ve Uyuşturucuya El Koydu - Son Dakika
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