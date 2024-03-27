Gümüşhane\'de Üreticilere Yem Bitkisi Tohumu ve Meyve Fidanı Dağıtıldı

Gümüşhane'de üreticilere İl Özel İdaresi destekleriyle yüzde 50 hibeli 3,5 milyon TL'lik 96 ton yem bitkisi tohumu ve 7 bin 730 adet meyve fidanı dağıtımı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen toplam proje bedeli yaklaşık 3,5 milyon TL olan "Yerli Meyve Çeşitlerimizin Gen Kaynaklarının Korunması" ve "Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme" projeleri kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında İl Özel İdaresince yüzde 50 hibeli olarak finanse edilen proje kapsamında yonca, korunga, adi fiğ, macar fiği, yem bezelyesi ve yulaf olmak üzere yaklaşık 96 ton sertifikalı yem bitkisi tohumunun tedarik edildiğini ve 3 milyon 139 bin TL'bütçeli proje kapsamında 12 bin 500 dekar alanda üretim yapılacağını söyledi.
Kıraç, yine İl Özel İdaresince yüzde 50 olarak hibeli olarak finanse edilen 370 bin 549 TL bütçeli Yerli Meyve Çeşitlerinin Korunması ve Genel Meyveciliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında da 403 adet göbek elması, 310 adet İngiliz elması, bin 50 adet Çermail, Hacı Hamza, Bal Armudu, Miski Arpacı, Cinci, Mığirik gibi yerli armut çeşitleri olmak üzere 2 bin 990 yerli meyve fidanı ve buna ek olarak 190 adet elma, 500 adet armut, 440 adet erik, 180 adet kiraz, 110 adet vişne, 490 adet kayısı, 180 adet şeftali fidanıyla 2 bin 650 adet yapraklık üzüm fidanı dağıtılacağını belirtti.
Projeyle toplamda 7 bin 730 fidanla 286 dekar meyve bahçesinin tesis edileceğini kaydeden Kıraç, önümüzdeki günlerden itibaren ceviz, çilek, dut yetiştiriciliği, yeni sera kurulumları, meralara ilave sıvatlar, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, nohut, kuru fasulye ve ayçiçeği yetiştiriciliği gibi çok sayıda projeleri de gerçekleştireceklerini belirterek tüm bu projelere katkılarından ötürü Vali Alper Tanrısever'e, İl Özel İdaresine, İl Genel Meclisi üyelerine ve çiftçilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Alper Tanrısever, İl Müdürü Kıraç ve diğer yetkililerle birlikte üreticilerin fidan ve yem bitkisi tohumları teslim edildi. - GÜMÜŞHANE
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