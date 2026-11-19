Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hayata geçirilen Söğütlü Barajı Sulama Projesi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. 1 milyar lirayı aşkın yatırımla gerçekleştirilen proje tamamlandığında 16 bin 730 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.

Gümüşhane'de tarımsal üretimin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yürütülen Söğütlü Barajı Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldı. Dev yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Kelkit ilçesindeki binlerce dekarlık tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 82 kilometre uzunluğunda boru hattı döşenirken, sulama altyapısının tamamlanması için 455 yapı inşası gerçekleştirildi. Toplam 1 milyar 17 milyon 326 bin 850 lira yatırım bedeline sahip proje, bölge tarımının geleceği açısından önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

51 metre yüksekliğe sahip Söğütlü Barajı, 4 milyon 130 bin metreküp su depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Barajda biriktirilen suyun modern sulama sistemi aracılığıyla tarım arazilerine ulaştırılmasıyla üreticilerin su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Çalışmaların 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje sayesinde 16 bin 730 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Yatırımın hayata geçmesiyle bölgedeki tarımsal üretimin artması, üreticilerin gelir seviyesinin yükselmesi ve Gümüşhane ekonomisine yıllık 280 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.