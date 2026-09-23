Gün öncesi piyasada yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar yükseldi

Gün öncesi piyasada yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yarın için gün öncesi piyasada megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira 1 kuruş oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye göre spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,49 artışla 2 milyar 382 milyon 204 bin 307 liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,49 artarak 2 milyar 382 milyon 204 bin 307 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 8.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 227 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 248 lira 76 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.
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