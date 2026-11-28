Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 688 lira 1 kuruş, en düşük 249 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,9 azalarak 948 milyon 941 bin 695 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için saat 18.00'de en yüksek 3 bin 688 lira 1 kuruş, saat 12.00'de en düşük 249 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1981 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 15 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 499 lira, en düşük 2 bin 492 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.