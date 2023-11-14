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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.791 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.791 liradan işlem görüyor

14.11.2023 10:56  - Güncelleme: 11:04

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.950 liradan, cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.791 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.950 liradan, cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da politikalara yönelik ipucu verebileceğini aktardı.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi. İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.791 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.791 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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