Güne yükselişle başlayan dolar 26,72'den işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 26,72'den işlem görüyor

Son Güncelleme: 31.08.2023 11:40

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,72 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,14'ten, sterlin ise 33,99'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,70'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 26,71'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,14'ten, sterlin/TL ise 33,99'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 103,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

YURT İÇİNDE GÖZLER PPK TOPLANTI ÖZETİNDE

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamalarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 26,72'den işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek
13:11 Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir
13:03 Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor
12:59 Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım
12:29 Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek
12:29 Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi
12:05 Gabon'da askeri darbeyle indirilen devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
12:03 Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey
11:57 Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı
11:53 Bursa'nın tescilli lezzetleri Yeşil Gastronomi Festivali ile dünyaya tanıtılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 13:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 26,72'den işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement