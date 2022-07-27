FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı

27.07.2022 16:59

Yeni güne yükselişle başlayarak piyasalarda 17,88 ile işlem gören dolar, TL karşısında gün içinde artışını sürdürerek 19 liraya merdiven dayadı. Dolar, saat 16.57 itibarıyla 17,93'i görerek bu yılın zirvesini gördü. Dolardaki bu yükseliş sonrası meraklı gözler FED'in bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Dün yüzde 0,3 değer kazanarak günü 17,86'dan tamamlayan dolar/TL,yeni güne de yükselişle başlayarak 17,87'den açılış yaptı. Gün içinde yükselişini sürdüren dolar, TL karşısında saat 16.57 itibarıyla 17,93'e yükselerek bu yılın zirvesini gördü. Avro ise 18,20'yi aştı.

Dolar 17,93 ile yılın zirvesini gördü

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de artan resesyon endişelerinin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu durumun dolar talebinin güçlü kalmasında etkili olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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Son Dakika Ekonomi FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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