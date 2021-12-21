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Güneş'ten 'gübre' önerisi: "Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin" - Son Dakika

Güneş'ten 'gübre' önerisi: "Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin"

21.12.2021 11:46
Güneş'ten 'gübre' önerisi: "Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, gübrede tekelleşmenin olduğu için fiyatların arttığını söyleyerek, "Çiftçinin gübresini devlet üretsin.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, gübrede tekelleşmenin olduğu için fiyatların arttığını söyleyerek, "Çiftçinin gübresini devlet üretsin. Tekelleşmenin önüne ancak böyle geçebiliriz" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Türkiye'de girdi maliyetlerinin en çok çiftçileri mağdur ettiğini söyleyerek, gübre fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti. Güneş, "Gübre, mazot, elektrik, ilaç ve girdi maliyetleri Türkiye'de en çok çiftçiyi mağdur etmiştir, etmeye de devam edecektir. Geçen sene baharda 3 bin TL'ye aldığım ÜRE gübresi şuanda 15 bin TL. Geçen sene 3 bin 500 TL'ye aldığımız DAP gübresi 15 bin TL oldu. Şuanda geçen sene 2 bin TL'ye aldığımız taban gübresi şuanda 9 bin TL. Geçen yıl 2 bin 200 TL'ye aldığımız süper taban gübresi 10 bin TL. Geçen sene bin 600 TL'ye aldığımız can gübresi denilen amonyum nitrat şuanda 9 bin TL. Bunu çiftçimiz nasıl alıp atacak. Geçen sene baharda 10 ton üre almıştım, tonunu 3 bin TL'den almıştım. Parasını verirken hiç zoruma gitmemişti. 'Nasıl olsa ürünlerimiz iyi olur, çıkartırız' demiştik. Şuanda 10 ton gübre 150 bin TL. Benim bu parayı verme şansım yok, hiçbir çiftçinin de bu gübreyi alıp da tarlasına atma şansı kalmamıştır. Bu verim düşüklüğüne yansır, iyi kaliteyi yakalayamayız. Türkiye'deki rekoltenin düşmesine yansır" ifadelerini kullandı.

"Tekelleşmenin önüne geçmek için gübreyi devlet üretsin" önerisinde bulunan Güneş, "Artık büyüklerimize 'gübreye destek verin' demeyeceğim. İnsanlık olduğu müddetçe üretim devam edecek. Ülkemiz çok şükür dimdik ayakta kalacak, insanlar üretime devam edecek. Bu gübre fabrikaları 4-5 kişinin elinde ve tekelleşti. Biz şimdi 15 bin TL'ye aldığımız gübreyi gelecek sene 25 bin TL'ye alacağız. Devlet bize yarısını verse şuanda 7.5 bin TL verir. Gelecek sene de 12.5 bin TL vermek zorunda kalır. Bizde ton başına 12.5 bin TL ödemek zorunda kalırız. Önceden bu gübre devletin elindeydi. Devletimiz tarafından gübre üretimi yapılıyordu. Yetkililerimizden yine gübrenin devletimiz tarafından üretilmesini talep ediyorum. Altını çize çize söylüyorum, gübremizi devlet üretsin. Çiftçinin gübresini devletimiz temin etsin ki, bu tekelleşmenin önüne ancak böyle geçebiliriz. Bütün çiftçilerimiz aynı kanaattedir. Devletimiz gübre fabrikasını açacak, eğer zarar ediyorsa devletimiz kendine görev zararı yazar. Giden boşa gitmiyor, çiftçiye gidiyor" şeklinde konuştu.

Abdulkadir Güneş ayrıca, dövizdeki düşüşün gübre fiyatlarına yansımasını da istediklerinin altını çizdi. - KAYSERİ

Güneş'ten 'gübre' önerisi: Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin

Türk Lirası, Türkiye, Güneş, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin' - Son Dakika Ekonomi


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