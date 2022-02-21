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Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü

21.02.2022 11:52
Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü

Eskişehir'de yağışlı havaların ardından güneşli günlerin yüzünü göstermesi sonrasında vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'de yağışlı havaların ardından güneşli günlerin yüzünü göstermesi sonrasında vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Şehir merkezinde yaşanan yağışlı günlerin ardından hava sıcaklıklarında ki artış sonrasında vatandaşlar kirlenen araçlarını yıkatmak için oto yıkamalara yöneldi. Yağışlarla birlikte kirlenen araçlarının temiz görünmesini isteyen vatandaşlar güneşli havaları fırsat bildi. Oto yıkamacılar ise durumdan memnun. Güneşin açmasıyla işlerinde yoğunluk oluşan oto yıkamacılar müşterilerini memnun etmek için aralıksız çalışıyor.

"Yağmurlu havaları biz daha çok seviyoruz"

Oto yıkama işletmeciliği yapan Ahmet Kaplan, hava sıcaklığının artmasıyla işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtti. Yağışlı havanın hemen ardından gelen güneşli günün işlerini yoğunlaştırdığını belirten Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Havaların ısınması bizim her zaman işimizi arttırıyor. Son günlerde de işlerimiz iyice arttı. Soğuk havalarda işlerimiz çok durgundu. Yağışla havaların ardından işlerimiz yoğunlaşıyor. Yağmurlu havaları biz daha çok seviyoruz. İnsanların arabası daha çabuk kirlendiği için temizlemeye geliyorlar." - ESKİŞEHİR

Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü
Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü
Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü
Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü

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Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneşli hava oto yıkamacıların yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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