Güney Afrika, şap nedeniyle uyguladığı sığır taşımacılığı kısıtlamasını kaldırdı - Son Dakika
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Güney Afrika, şap nedeniyle uyguladığı sığır taşımacılığı kısıtlamasını kaldırdı

08.09.2022 19:48
Güney Afrika, şap nedeniyle uyguladığı sığır taşımacılığı kısıtlamasını kaldırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, şap hastalığına karşı 18 Ağustos'tan bu yana uygulanan sığır taşımacılığı kısıtlamaları kaldırıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, şap hastalığına karşı 18 Ağustos'tan bu yana uygulanan sığır taşımacılığı kısıtlamaları kaldırıldı.

Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanı Thoko Didiza, yaptığı açıklamada, 21 günlük bir kısıtlamanın ardından ülke genelinde sığır nakliyatı yasağının kaldırıldığını belirtti.

Bakan Didiza, bu 21 günlük süreçte tek bir şap vakasına rastlanmadığı belirterek yasağın, veterinerlerce gerçekleştirilen çalışmalara dayandığını söyledi.

Ülkede bu yılın ilk aylarından itibaren 116 şap vakası bildirilmişti. Çin bu nedenle nisan ayında Güney Afrika'dan yün ithalatını durdurmuştu. Bunun üzerine hükümet 16 Ağustos'ta sığır taşımacılığını ulusal düzeyde yasaklamıştı.

Bu nakliye yasağı, halihazırda satışı gerçekleştirilen sığırların nakliyesinin tamamlanması için tanınan 48 saatlik sürenin ardından 18 Ağustos'tan itibaren ülke çapında uygulamaya konmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika, şap nedeniyle uyguladığı sığır taşımacılığı kısıtlamasını kaldırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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