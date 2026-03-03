Güneydoğu Anadolu'da Şubat İhracatı 934 Milyon Dolar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubat ayında 934 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında bölgeden toplam 934 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldığını belirtti.

Bölgenin ocak-şubat dönemindeki toplam ihracatın ise 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildiren Kileci, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 düşüş yaşandığını ifade etti.

Uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bu dönemde savaşların devam ediyor olması bizleri derinden endişelendiriyor. Umuyoruz ki bir an önce bölgede kalıcı barış sağlanır. Öte yandan gelişmelerin ihracatımıza etkisini yakından takip ediyoruz. Her türlü gelişmeye hızlı şekilde reaksiyon verecek bir refleksimiz mevcut. Bölge ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından pazar çeşitliliği ve lojistik alternatifler kritik önem taşıyor. GAİB olarak üyelerimizin pazarlara erişimini güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz."