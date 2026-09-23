Güneydoğu'da hububat ihracatı 8 ayda yüzde 6,6 artışla 2,5 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Güneydoğu'da hububat ihracatı 8 ayda yüzde 6,6 artışla 2,5 milyar dolara çıktı

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GAİB'e göre Güneydoğu Anadolu, ocak-ağustos döneminde 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı gerçekleştirdi. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarken, bölgenin Türkiye'nin bu alandaki ihracatındaki payı yüzde 31 oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, yılın 8 ayında 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı.

Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında bölgenin payı yüzde 31 oldu.

Güneydoğu Anadolu'dan 8 aylık dönemde yaklaşık 3 milyon ton ürün ihraç edilirken, bunun yaklaşık 832 bin tonunu makarna, 513 bin tonunu buğday unu ve 314 bin tonunu ayçiçeği yağı oluşturdu.

En fazla gelir elde edilen ayçiçeği yağının ihracat tutarı yüzde 30 artış ile 520,5 milyon dolara, makarna dış satımının tutarı ise yüzde 13,2 artışla 447,7 milyon dolara ulaştı.

Bölgeden ağustos ayında 274,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sektörün en büyük pazarı olan Orta Doğu'ya ihracat 1 milyar doları aşarken Afrika ülkelerine de 885 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin en büyük ikinci pazarı konumundaki ABD'ye ihracatın bu yıl yüzde 25,3 artışla 243,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bu ihracatın rakiplerine karşı net ve güçlü bir mesajı olduğunu ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğinde de bir yandan ABD gibi katma değerli ürün talebi yüksek, uzak ve zorlu pazarlardaki rekabet gücümüzü artırırken, komşu coğrafyalarımızdaki doğrudan kara yolu lojistik avantajımızı ve Afrika'daki köklü pazar derinliğimizi sonuna kadar kullanacağız. Bu ortak akıl ve dinamizmle, bölgemizi küresel gıda tedarik zincirinin en sarsılmaz ve güvenilir limanı kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Güneydoğu AnadoluTürkiyeAğustosİhracatEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu'da hububat ihracatı 8 ayda yüzde 6,6 artışla 2,5 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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