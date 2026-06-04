Güneydoğu'dan 902,7 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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Güneydoğu'dan 902,7 Milyon Dolar İhracat

04.06.2026 19:56
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Mayıs'ta Güneydoğu Anadolu toplam 902,7 milyon dolar ihracat yaparken, Gaziantep 757 milyon dolar ile öne çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, mayıs ayında toplam 902,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep 757 milyon dolarlık ihracatla bölgenin lokomotif ili olmayı sürdürdü.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında Mardin 69,8 milyon dolar, Şanlıurfa 39,1 milyon dolar, Diyarbakır 15,8 milyon dolar, Kilis 11,4 milyon dolar ve Adıyaman 4,3 milyon dolar ihracat yaptı.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toplam ihracatı 4,8 milyar dolara ulaşırken, Gaziantep aynı dönemde 4,1 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin dış ticaret üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

İlk beş aya ait ihracat verilerinin, mevcut ekonomik koşullar ve piyasa dengeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akcan, iş dünyasının değişen pazar koşullarına uyum sağlama, üretim kapasitesini koruma ve sürdürülebilir dış ticaret hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Mayıs ayında gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Akcan, GAİB'in yalnızca ihracat rakamlarına odaklanmadığını, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, eğitim ve gençlerin gelişimine yönelik projeleri de hayata geçirdiğini aktardı.

Akcan, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ihracatta elde ettiğimiz başarıyı yalnızca rakamlarla değil, bilgi, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı yatırımlarıyla da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de mayıs ayında Gaziantep'ten 757 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ünverdi, Kurban Bayramı nedeniyle iş günü sayısının azalmasının ihracat rakamlarını etkilediğini belirterek, ocak-mayıs döneminde kentten 4 milyar 124 milyon 998 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve Gaziantep'in ihracatta 6. sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

Sanayi ve ihracattaki daralmaya dikkati çeken Ünverdi, üretim ve ihracatı destekleyecek tedbirlerin alınması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve teşviklerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 902,7 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika

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