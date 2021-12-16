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Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı - Son Dakika

Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı

16.12.2021 11:03
Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı

Güneydoğu'nun tahıl ambarı Gaziantep'in Araban ilçesi, makarnalık sert buğday ve sarımsaktan sonra zeytin ve zeytinyağı üretiminde de lider olma yolunda ilerliyor.

Güneydoğu'nun tahıl ambarı Gaziantep'in Araban ilçesi, makarnalık sert buğday ve sarımsaktan sonra zeytin ve zeytinyağı üretiminde de lider olma yolunda ilerliyor.

Gastronomi kenti Gaziantep, geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan natürel zeytinyağı ile de Türkiye'de lider olma yolunda ilerliyor. Araban Ovası'nın verimli topraklarında ve Antepfıstığı üretimi yapılan kırsal bölgelerde son yıllarda gelişme gösteren zeytincilik her geçen gün yayılıyor. Araban ilçesi halkı zeytine yönelirken, zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkma yöntemi ile üretilen zeytinyağı yüzde 0,5-1 asit oranı ile dikkat çekiyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Sebat, "Anadolu'nun en kaliteli ve lezzetli zeytinlerinin toplandığı Araban Ovası'nda zeytinyağı üretimi yapmaktayız. Araban Ovası'nda yetiştirmiş olduğumuz zeytinler kalite bakımından 0 ile 0,1 arasında asit oranına sahiptir. Onun için tüm bölgemiz halkının zeytinyağı ihtiyacını karşılayarak, halkımızın sağlığına hizmet ediyoruz" dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, Araban Ovası'nda yetişen zeytinlerden yapılan katkısız naturel sızma zeytinyağının kalitesinden bahsederek, "En iyi zeytinyağı ürünlerinin asit oranları yüzde 0,1 ile yüzde 1 arası asit oranına sahip ürünlerdir. Asit oranı yüzde 2'den az olan zeytinyağları, 'natürel birinci' olarak adlandırılır. Asit oranı yüzde 0,8'e kadar olan zeytinyağları 'sızma' olarak adlandırılmaktadır. Yüzde 2-3 zeytinyağı asit oranı olanlara ise 'naturel ikinci' adı verilmektedir. İdeal asitlik derecesi düşük olduğu için bu yağlar diğer yağlara göre daha kaliteli ve pahalı ürünlerdir. Araban ilçemizde 2 bin 375 dekar alanda yağlık zeytin alanı bulunmakta olup, bu alanda yaklaşık 51 bin 880 adet meyve veren zeytin ağacından bu yıl hasat sonunda 539 ton zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde 5,5 kilogram zeytinden 1 litre katkısız naturel sızma zeytinyağı üretilmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı
Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı

Zeytinyağı, Gaziantep, Güneydoğu, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddialı - Son Dakika Ekonomi


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