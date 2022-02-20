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Güneydoğulu hububatçılar ocak ayında 257 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

Güneydoğulu hububatçılar ocak ayında 257 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi

20.02.2022 11:26
Güneydoğulu hububatçılar ocak ayında 257 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi

Türkiye'nin tahıl üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 257 milyon 321 bin dolar oldu.

Türkiye'nin tahıl üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 257 milyon 321 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinde derlediği bilgilere göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yeni yılda ihracatını önemli miktarda artırdı.

Tahıl ihracatçıları, ocak ayında 128 ülke ve serbest bölgeye 373 bin 361 ton ürün gönderdi, bunun karşılığında 257 milyon 321 bin dolar elde etti. İhracatçılar, böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre dış satımlarını yüzde 51 artırdı.

Söz konusu dönemde bölgeden en fazla 47 milyon 864 bin dolarla makarna, 45 milyon 261 bin dolarla buğday unu ve 38 milyon 247 bin dolarla bitkisel yağlar ihraç edildi. En çok ihracat ise 91 milyon 56 bin dolarla Irak'a, 21 milyon 545 bin dolarla Suriye'ye ve 18 milyon 140 bin dolarla ABD'ye yapıldı.

Güneydoğu, hububat ihracatının yüzde 30'unu karşıladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, bölgedeki sektörün yeni yıla iyi başladığını belirtti.

Güneydoğu'nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde Türkiye'nin merkezinde yer aldığına işaret eden Altunkaya, "Gıda sektörü bölgemizde önemli bir gelişme gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim merkezi haline gelmiştir. Bölgemizdeki üretici firmalarımız yenilikçi ürünlerini dünyanın birçok yerine gönderiyor. Bölgemiz ocak ayında sektördeki Türkiye geneli ihracatın yüzde 30,3'ünü karşıladı. Bundan sonraki süreçte de üretimimizi arttırarak dünyanın neresinde olursa olsun mevcut pazarlarımızdaki payımızı arttırırken yeni pazarlarda da söz sahibi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğulu hububatçılar ocak ayında 257 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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