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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.02.2022 10:18
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 977 bin 274 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 977 bin 274 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 27 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 59 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 977 bin 274 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 807 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 899 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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