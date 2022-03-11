Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 973 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 533 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 274 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 973 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 910 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 14 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.