Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.06.2022 09:57
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 5 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 708 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile linyit ve yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement