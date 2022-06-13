Türkiye'de dün günlük bazda 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 5 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 708 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile linyit ve yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.